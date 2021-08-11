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Спасатели нашли потерявшуюся пять дней назад пожилую женщину

Спасатели нашли пропавшую пять дней назад на востоке Грузии женщину живой

photo: press-service of the Ministry of Internal Affairs of Georgia / Emergency Management Service
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2682)
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Пожилая женщина пять дней назад пошла в лес и не вернулась, родные подняли тревогу, когда она не пришла домой к вечеру, и начали поиски

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Спасатели на пятый день поисков нашли в лесу у села Гостибе (регион Шида Картли) пропавшую 7 августа 66-летнюю женщину живой и невредимой, сообщается на сайте Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Звонок о пропаже женщины поступил в Центр управления общественной безопасности "112". Родственники заявляли, что женщина пошла в сторону леса и пропала.

Спасатели прочесали лес и ущелья, в поисках был задействован дрон. Женщину нашли и доставили в безопасное место. Она в полном порядке.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2682)
Теги:
Грузия, происшествия, женщины

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