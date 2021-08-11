На востоке Грузии автомобиль врезался в лавку с арбузами: погиб один человек

Легковушка, потерявшая управление, совершила наезд на двух человек - отца и сына. Сын погиб на месте, отец с телесными повреждениями доставлен в больницу

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Один человек погиб и один оказался в больнице в результате ДТП в селе Чандара в регионе Кахети, передает телеканал "Формула".

По данным телеканала, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в придорожную лавку с арбузами.

Пострадавшие отец и сын, которым принадлежала лавка. В результате столкновения сын скончался на месте, а отца в тяжелом состоянии доставили в клинику.

Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности движения транспорта или его эксплуатации". На месте работают криминалисты.

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