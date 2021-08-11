19:54 11 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6423
  • 100 RUB4.2202
  • USD3.1070
Поиск
Скорая помощь 112 на месте вызова

На востоке Грузии автомобиль врезался в лавку с арбузами: погиб один человек

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Происшествия в Грузии (2683)
19602
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/19/250707137.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210811/252559929/Na-vostoke-Gruzii-avtomobil-vrezalsya-v-lavku-s-arbuzami-pogib-odin-chelovek.html

Легковушка, потерявшая управление, совершила наезд на двух человек - отца и сына. Сын погиб на месте, отец с телесными повреждениями доставлен в больницу

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Один человек погиб и один оказался в больнице в результате ДТП в селе Чандара в регионе Кахети, передает телеканал "Формула".

По данным телеканала, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в придорожную лавку с арбузами.

Скорая помощь 112
© Sputnik / Alexander Imedashvili
ДТП на западе Грузии унесло жизнь одного человека

Пострадавшие отец и сын, которым принадлежала лавка. В результате столкновения сын скончался на месте, а отца в тяжелом состоянии доставили в клинику.

Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности движения транспорта или его эксплуатации". На месте работают криминалисты.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Происшествия в Грузии (2683)
Теги:
Грузия, ДТП, Кахети

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Жаркое лето в столице Грузии. Фонтаны в центре города
Жаркое лето в Тбилиси: как жители столицы борются со зноем - фото
Как прошли совместные учения на границе с Афганистаном
Как прошли совместные учения на границе с Афганистаном - видео
Победы Грузии на Олимпийских играх в Токио
Награды Грузии на Олимпийских играх в Токио
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться