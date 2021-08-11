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Таможня в Сарпи. Грузино турецкая граница. ТПП. Проверка грузовых автомобилей

Таможенники пресекли факт мошенничества с декларациями в Тбилисском аэропорту

photo : Ia Chkhaidze / FB
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На основании заключения экспертов дело было передано следственной службе министерства финансов для изучения и последующего правового реагирования

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Грузинские таможенники в Тбилисском международном аэропорту пресекли факт попытки указать в декларации неверную стоимость провозимого товара и таким образом заплатить меньший налог, говорится в сообщении на сайте Службы доходов.

КПП на грузино-азербайджанской границе. Красный мост
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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По данным Службы, компания, провозившая 111 поддержанных телефонов из ОАЭ, указала в декларации их стоимость в размере 135,2 тысячи лари. В Грузии налог высчитывается от стоимости товара.

Таможенники изучили провозимый товар и отправили его на экспертизу для установления реальной стоимости товара.

Эксперты выяснили, что на самом деле компания провозила новые телефоны и их реальная стоимость составляла 239,4 тысячи лари.

На основании заключения экспертов, дело было передано следственной службе министерства финансов для изучения и последующего правового реагирования.

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