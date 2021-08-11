Таможенники пресекли факт мошенничества с декларациями в Тбилисском аэропорту

На основании заключения экспертов дело было передано следственной службе министерства финансов для изучения и последующего правового реагирования

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Грузинские таможенники в Тбилисском международном аэропорту пресекли факт попытки указать в декларации неверную стоимость провозимого товара и таким образом заплатить меньший налог, говорится в сообщении на сайте Службы доходов.

По данным Службы, компания, провозившая 111 поддержанных телефонов из ОАЭ, указала в декларации их стоимость в размере 135,2 тысячи лари. В Грузии налог высчитывается от стоимости товара.

Таможенники изучили провозимый товар и отправили его на экспертизу для установления реальной стоимости товара.

Эксперты выяснили, что на самом деле компания провозила новые телефоны и их реальная стоимость составляла 239,4 тысячи лари.

На основании заключения экспертов, дело было передано следственной службе министерства финансов для изучения и последующего правового реагирования.