Семейная драма в Аджарии: дочь обвиняет отца в изнасиловании

К уголовное ответственности привлечен мужчина, который один воспитывает четверых детей, ему грозит до 15 лет тюрьмы, если в суде будет доказана его вина

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. В Аджарии 15-летняя девочка обвиняет своего отца в изнасиловании, сообщает телекомпания Rustavi 2.

В своих показаниях девочка рассказывает, что отец не раз подвергал ее сексуальному насилию. По факту идет следствие, Батумский суд начинает рассмотрение дела.

Обвиняемый вместе со своими четырьмя детьми жил в одном из сел Аджарии. Девочка сейчас находится в безопасности в убежище.

Несовершеннолетняя обратилась за защитой к фонду "Иалкани". Директор фонда Тико Абашидзе сразу же сообщила о случившемся полиции.

"Девочка в беседе с нами и с психологом отметила, что была жертвой изнасилования со стороны отца. Она отметила, что это длилось в течение многих лет. Мы верим словам несовершеннолетней и ждем соответствующего реагирования суда", – заявила Абашидзе.

В школе, в которой училась 15-летняя девочка, заявили, что у нее приостановлен статус ученицы из-за частого пропуска уроков. Что касается сексуального насилия над ней, то в школе об этом никто ничего не знает.

Отец девочки задержан, однако категорически отрицает свою вину. По словам адвоката обвиняемого Теимураза Насарая, его подзащитный удивлен показаниями и обвинением дочери.

"Он воспитывает без матери четырех детей. Есть показания свидетелей, которые говорят о таких обстоятельствах, которые могут аннулировать показания девочки", – заявил Насарая.

В том случае, если вина мужчины будет доказана, ему грозит лишение свободы до 15 лет.

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