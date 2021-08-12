Почему увольняют сотрудника патрульной полиции? – в МВД Грузии сделали заявление

В МВД Грузии утверждают, что основания для увольнения патрульного полицейского имеются, и сейчас его дисциплинарными нарушениями занимается генеральная инспекция

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Департамент стратегических коммуникаций МВД Грузии прокомментировал видео, распространенное в соцсети, и разъяснил ситуацию с сотрудником Департамента патрульной полиции главного управления Шида Картли.

Сотрудник патрульной полиции Шида Картли Тамаз Джохадзе разместил в соцсети видео, в котором говорит, что его вынуждают уволиться с работы на основе личного заявления. Полицейский связывает данный факт со своим зятем Георгием Мезвришвили, который был начальником охранной полиции Шида Картли. Как утверждает Джохадзе, его зятя уволили с работы из-за дружбы с бывшим замминистра внутренних дел Кахой Сабанадзе.

В Департаменте стратегических коммуникаций МВД Грузии заявляют, что 11 августа руководство патрульной полиции Гори провело собеседование с Джохадзе в связи с его незаконной деятельностью и проблемами дисциплинарного характера, что вызвало его недовольство и раздражение.

В ведомстве отмечают, что на этом этапе патруль-инспектор Тамаз Джохадзе продолжает исполнение своих служебных обязанностей. После того, как генинспекция изучит возможные дисциплинарные нарушения данного сотрудника, о результатах будут проинформированы все заинтересованные лица.

Кахабер Сабанадзе покинул пост заместителя министра внутренних дел Грузии в марте этого года. Поводом для его отставки стала тайная видеозапись, обнародованная одним из грузинских каналов и сделанная скрытой камерой в его кабинете, о которой он не знал. Слежку за Сабанадзе связывают с тем, что он считается кадром ушедшего в отставку премьер-министра Георгия Гахария. Сюжет одной из телекомпаний касался ночи 20 июня 2019 года, когда в Тбилиси произошел силовой разгон акции оппозиции. Как утверждает телекомпания, приказы в ту ночь спецназу давали не по рации, а по мобильным телефонам. Как утверждалось в сюжете, Сабанадзе в ту ночь отдал приказ департаменту особых заданий повредить на акции все звуковые установки.

События 20 июня 2019 года начались утром в парламенте Грузии, где проходила сессия Межпарламентской ассамблеи православия. Депутат Госдумы России Сергей Гаврилов по протоколу занял место председателя парламента Грузии, что вызвало волну протеста. Когда ситуация крайне накалилась, власти приняли решение о силовом разгоне акции.

Полиция применила к протестующим слезоточивый газ и резиновые пули.

Противостояние между полицией и участниками акции длилось всю ночь, сотни человек были задержаны. На утро выяснилось, что в столкновениях с полицией пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских. Несколько человек тогда остались без глаза после прямого попадания резиновых пуль.

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