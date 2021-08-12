Пожарные пытаются ликвидировать лесной пожар на востоке Грузии

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Нижний покров леса горит в нескольких километрах от города Кварели в Кахети, сообщили Sputnik в пресс-службе Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.
По данным ведомства, всю ночь на месте были мобилизованы несколько бригад пожарных. Работы по локализации огня продолжаются.
Как сообщили в пресс-службе, ситуация находится под контролем. Огонь не угрожает населенным пунктам.
Точная площадь возгорания устанавливается.
Служба по управлению чрезвычайными ситуациями и Национальное агентство окружающей среды предупреждало о возможности лесных пожаров в условиях установившейся жаркой погоды в стране.
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