Пожарные пытаются ликвидировать лесной пожар на востоке Грузии

В нескольких километрах в Кварели в Кахети загорелся нижний ярус леса – горят сухая трава и кустарники, угрозы для населенных пунктов нет

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Нижний покров леса горит в нескольких километрах от города Кварели в Кахети, сообщили Sputnik в пресс-службе Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.

По данным ведомства, всю ночь на месте были мобилизованы несколько бригад пожарных. Работы по локализации огня продолжаются.

Как сообщили в пресс-службе, ситуация находится под контролем. Огонь не угрожает населенным пунктам.

Точная площадь возгорания устанавливается.

Служба по управлению чрезвычайными ситуациями и Национальное агентство окружающей среды предупреждало о возможности лесных пожаров в условиях установившейся жаркой погоды в стране.

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