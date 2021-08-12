Спецоперация в Тбилиси: в Поничала идет облава на наркоторговцев

МВД Грузии в эти минуты проводит очередную спецоперацию в поселке Поничала по нейтрализации наркоторговцев

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. В эти минуты МВД Грузии проводит спецоперацию в поселке Поничала на окраине Тбилиси, информацию Sputnik подтвердили в пресс-службе ведомства.

Как заявили в пресс-центре МВД, спецоперация в Поничала связана с наркопреступлениями, проводится задержание подозреваемых.

Полицейская операция по задержанию подозреваемых в наркореализации проводится и в других районах столицы.

Детали спецоперации будут обнародованы в специальном заявлении МВД.

Поселок Поничала печально известен, как обиталище наркореализаторов.

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