Спецоперация в Тбилиси: в Поничала идет облава на наркоторговцев

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. В эти минуты МВД Грузии проводит спецоперацию в поселке Поничала на окраине Тбилиси, информацию Sputnik подтвердили в пресс-службе ведомства.

Как заявили в пресс-центре МВД, спецоперация в Поничала связана с наркопреступлениями, проводится задержание подозреваемых.