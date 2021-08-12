Забил молотком: детали жестокого убийства в Тбилиси

Полиция сумела раскрыть убийство по горячим следам и задержать подозреваемого, ему грозит до 15 лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. По обвинению в умышленном убийстве с особой жестокостью в Тбилиси задержан 45-летний мужчина, сообщает МВД Грузии.

Следствие установило, что 8 августа текущего года задержанный во время ссоры ножом и молотком убил человека, а после скрылся с места преступления.

45-летний мужчина от полученных ран скончался на месте.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, полиции удалось вскоре задержать преступника.

На месте происшествия полиция изъяла нож и молоток в качестве вещественных доказательств.

Уголовное дело возбуждено по статье "умышленное убийство", которая наказывается лишением свободы на срок от семи до 15 лет.

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