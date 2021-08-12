Забил молотком: детали жестокого убийства в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. По обвинению в умышленном убийстве с особой жестокостью в Тбилиси задержан 45-летний мужчина, сообщает МВД Грузии.
Следствие установило, что 8 августа текущего года задержанный во время ссоры ножом и молотком убил человека, а после скрылся с места преступления.
45-летний мужчина от полученных ран скончался на месте.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, полиции удалось вскоре задержать преступника.
На месте происшествия полиция изъяла нож и молоток в качестве вещественных доказательств.
Уголовное дело возбуждено по статье "умышленное убийство", которая наказывается лишением свободы на срок от семи до 15 лет.
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