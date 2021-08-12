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Здание главной прокуратуры Грузии

Обвиняемого в ранении польского туриста в Тбилиси отправили на принудительное лечение

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1576)
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https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210812/252565557/Obvinyaemogo-v-ranenii-polskogo-turista-v-Tbilisi-otpravili-na-prinuditelnoe-lechenie.html

Комплексная психиатрическая и психологическая экспертиза, проведенная обвиняемому, установила, что он страдает параноидальной шизофренией и не отвечает за свои действия

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Тбилисский городской суд по ходатайству прокуратуры прекратил уголовное преследование обвиняемого в попытке убийства польского туриста и направил его на принудительное лечение в психиатрическое учреждение, сообщает Генпрокуратура Грузии.

Следствие установило, что 5 июля 2021 года в Тбилиси обвиняемый напал на находившегося с туристическим визитом в Грузии гражданина Польши и нанес ему несколько тяжелых ножевых ранений, в том числе в живот. В клинике, куда доставили пострадавшего, ему была сделана срочная операция.

Санаторий Ликани в Боржоми
© photo: Sputnik / Fred Greenberg
Раненному в Тбилиси польскому туристу предложили отдых на элитном курорте

Задержанному на месте происшествия Г. Х. было предъявлено обвинение по статье "Попытка убийства из хулиганских побуждений". Что наказывается тюремным заключением от 13 до 17 лет.

Следствие также установило, что у обвиняемого проблемы с психическим здоровьем, после чего ему была назначена психиатрическая экспертиза.

"Заключением комплексной психиатрической и психологической экспертизы было установлено, что обвиняемый страдает хроническим психическим заболеванием – параноидальной шизофренией. Следовательно, он не контролировал свои действия во время совершения преступления", – говорится в заявлении.

В силу своего психического состояния обвиняемый не может давать показания и участвовать в следственных и судебных действиях.

Кроме того, его психическое состояние не позволяет ему отбывать наказание, так как существует риск причинения вреда как самому себе, так и другим лицам.

Польский турист, пострадавший 5 июля 2021 года
photo : courtesy of Georgian National Tourism Administration / FB
Раненый в Тбилиси польский турист собирается вести видеоблог о Грузии

Раненый в Тбилиси польский турист Яцек Коланкевич вернулся на родину. После выписки из больницы он прошел реабилитацию на оздоровительном курорте Боржоми (Самцхе Джавахети) по приглашению Национальной администрации туризма и лично министра экономики Грузии Натии Турнава, которая навестила раненого в больнице.

Несмотря на печальное происшествие Коланкевич заявил, что увозит с собой самые теплые воспоминания о Грузии и обязательно вернется сюда еще раз.

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Темы:
Преступность в Грузии (1576)
Теги:
Грузия, Прокуратура, Польша, Турист

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