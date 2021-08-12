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Магнитуда землетрясения. Архивное фото

В Грузии произошло землетрясение

© CC BY 2.0 / altemark / OSCILLOSCOPE 100MHZ
Происшествия
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Темы:
Землетрясения в Грузии (84)
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Подземные толчки магнитудой 3.3 были зафиксированы в 104 километрах от Тбилиси в селе Самеба в регионе Квемо Картли

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,3 произошло у села Самеба (регион Квемо Картли) в 25 километрах от города Дманиси (104 километра от Тбилиси), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

Толчки были зафиксированы в 15:52 по местному времени.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

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Темы:
Землетрясения в Грузии (84)
Теги:
Грузия, Землетрясение

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