В 30 км от Тбилиси горит лес

Происшествия
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По предварительным данным, загорелась сухая трава и кустарники, на месте мобилизованы пожарные, которые не позволяют огню распространиться дальше
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. На горе Шавнабада в 30 км от Тбилиси замечено сильное задымление.
Как сообщили Sputnik в Службе по управлению чрезвычайными ситуациям МВД, горит нижний ярус леса - сухая трава и кустарники.
На месте мобилизованы бригады пожарных. Ведутся активные работы по ликвидации очага возгорания.
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