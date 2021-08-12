В 30 км от Тбилиси горит лес

По предварительным данным, загорелась сухая трава и кустарники, на месте мобилизованы пожарные, которые не позволяют огню распространиться дальше

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. На горе Шавнабада в 30 км от Тбилиси замечено сильное задымление.

Как сообщили Sputnik в Службе по управлению чрезвычайными ситуациям МВД, горит нижний ярус леса - сухая трава и кустарники.

На месте мобилизованы бригады пожарных. Ведутся активные работы по ликвидации очага возгорания.

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