18:45 12 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6403
  • 100 RUB4.1966
  • USD3.1079
Поиск
Срочно:
Тушение лесного пожара

В 30 км от Тбилиси горит лес

photo : press-service of the Ministry of Internal Affairs of Georgia
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Происшествия в Грузии (2687)
31003
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/0c/252295970.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210812/252566933/V-30-km-ot-Tbilisi-gorit-les.html

По предварительным данным, загорелась сухая трава и кустарники, на месте мобилизованы пожарные, которые не позволяют огню распространиться дальше

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. На горе Шавнабада в 30 км от Тбилиси замечено сильное задымление.

Как сообщили Sputnik в Службе по управлению чрезвычайными ситуациям МВД, горит нижний ярус леса - сухая трава и кустарники.

На месте мобилизованы бригады пожарных. Ведутся активные работы по ликвидации очага возгорания.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Происшествия в Грузии (2687)
Теги:
Грузия, Лесные пожары

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Жаркое лето в столице Грузии. Фонтаны в центре города
Жаркое лето в Тбилиси: как жители столицы борются со зноем - фото
Шемокмедели: в Грузии пренебрегают языковыми нормами
В Грузии пренебрегают языковыми нормами - мнение эксперта
Победы Грузии на Олимпийских играх в Токио
Награды Грузии на Олимпийских играх в Токио
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться