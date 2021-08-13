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Оползневая зона в микрорайоне Вашлиджвари в Сабуртало. Жилые дома и новостройки

Жителей многоэтажки в центре Тбилиси эвакуировали из-за угрозы обрушения дома

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2688)
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На улице Лорткипанидзе вечером обрушилась часть скалы, рядом с которой стоял дом и угроза схода оползня во второй раз сохраняется

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Жителям десятиэтажного дома на улице Лорткипанидзе в Сабуртало придется ночевать в гостинице из-за угрозы дому, заявил вице-мэр Тбилиси Ираклий Бенделиани.

На улице Лорткипанидзе вечером обрушилась часть скалы, рядом с которой стоял дом и угроза схода оползня во второй раз сохраняется.

По словам Бенделиани, на данный момент все жители корпуса – 90 семей эвакуированы и их везут в гостиницы.

Тбилиси и гора Мтацминда, телевышка
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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"Мы перевозим жителей в основном в три гостиницы. Есть семьи которые поедут на своих машинах, другие на предоставленных нами автобусах. Каждому человеку выделен номер. С завтрашнего дня мы определим состояние корпуса и если необходимо будет его укрепить, мы незамедлительно начнем работу", - сказал Бенделиани журналистам.

Также специалисты изучат и скалу, чтобы ее укрепить.

Между тем строительные работы из-за которых произошло обрушение скалы в данный момент остановлены.

"Пока мы не проверим, велось ли строительство с соблюдением норм, мы не будем делать выводы, но виновных тоже покрывать не будем", - сказал Бенделиани.

Бенделиани пообещал наказать виновных по всей строгости закона.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2688)
Теги:
Грузия, Тбилиси, Эвакуация

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