На западе Грузии торговали поддельными справками о ПЦР-тесте

Один из двух подозреваемых в преступлении задержан, за подделку ковид-документа ему грозит до шести лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. В регионе Имерети разоблачены лица, сбывающие фальшивые справки о прохождении ПЦР-тестов с отрицательным результатом, сообщает Следственная служба министерства финансов Грузии.

В результате оперативно-розыскных мероприятий следователи выявили двух лиц, занимающихся изготовлением и продажей поддельных официальных ковид-документов. Один из них задержан.

Следствие установило, что злоумышленники за деньги изготовили и выдали заинтересованному лицу документы, отражающие отрицательные результаты лабораторного анализа ПЦР, без проведения соответствующего лабораторного исследования. Фальшивая справка была выдана от имени одного из медучреждений в регионе Имерети.

Правоохранители изъяли компьютерное оборудование, которое преступники использовали для изготовления фальшивых справок.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков" и "Коммерческий подкуп", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет.

К этому времени принимаются соответствующие меры по выявлению других возможных соучастников преступления.

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