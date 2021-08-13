Эксперты отчитались после визуального осмотра многоэтажки в центре Тбилиси

Обрушение склона на улице Лорткипанидзе в Тбилиси было вызвано неправильным и непоследовательным ведением строительства, заявили в мэрии

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Десятиэтажному дому на улице Лорткипанидзе ничего не угрожает, а склон подлежит немедленному укреплению, рассказал журналистам эксперт Национального бюро судебно-медицинской экспертизы Заза Кипиани.

К такому выводу пришли эксперты после визуального осмотра здания.

Жители десятиэтажного дома на улице Лорткипанидзе в Сабурталинском районе Тбилиси были эвакуированы накануне ночью из-за обрушения части склона в зоне строительства многоэтажки. Примерно 90 семьям пришлось покинуть свои дома на неопределенный срок. Столичные власти обеспечили их перевод в гостиницы.

"То, что мы увидели визуально, здание не имеет каких-либо значительных повреждений, и напрямую конструкции корпуса опасность не угрожает. Что касается основания дома, то со стороны горы оно представляет опасность и нуждается в укреплении. Корпус должен быть укреплен, как и геологический склон", - сказал Заза Кипиани.

Сегодня же заместитель мэра Ираклий Бенделиани заявил журналистам, что обрушение склона на улице Лорткипанидзе в Тбилиси было вызвано неправильным и непоследовательным ведением строительства. Строительная компания была оштрафована на 30 тысяч лари, а строительство нового корпуса прекращено.

С данным вопросом будет разбираться МВД Грузии, подчеркнули в мэрии.

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