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Оползневая зона в микрорайоне Вашлиджвари в Сабуртало. Жилые дома и новостройки

Эксперты отчитались после визуального осмотра многоэтажки в центре Тбилиси

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2689)
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https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210813/252575478/Ekspertov-otchitalis-posle-vizualnogo-osmotra-mnogoetazhki-v-tsentre-Tbilisi.html

Обрушение склона на улице Лорткипанидзе в Тбилиси было вызвано неправильным и непоследовательным ведением строительства, заявили в мэрии

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Десятиэтажному дому на улице Лорткипанидзе ничего не угрожает, а склон подлежит немедленному укреплению, рассказал журналистам эксперт Национального бюро судебно-медицинской экспертизы Заза Кипиани.

К такому выводу пришли эксперты после визуального осмотра здания.

Дом, на улице Лордкипанидзе, где сошла скальная масса
photo: Tbilisi City Hall
Мэрия Тбилиси остановила строительные работы на улице Лорткипанидзе

Жители десятиэтажного дома на улице Лорткипанидзе в Сабурталинском районе Тбилиси были эвакуированы накануне ночью из-за обрушения части склона в зоне строительства многоэтажки. Примерно 90 семьям пришлось покинуть свои дома на неопределенный срок. Столичные власти обеспечили их перевод в гостиницы.

"То, что мы увидели визуально, здание не имеет каких-либо значительных повреждений, и напрямую конструкции корпуса опасность не угрожает. Что касается основания дома, то со стороны горы оно представляет опасность и нуждается в укреплении. Корпус должен быть укреплен, как и геологический склон", - сказал Заза Кипиани.

Сегодня же заместитель мэра Ираклий Бенделиани заявил журналистам, что обрушение склона на улице Лорткипанидзе в Тбилиси было вызвано неправильным и непоследовательным ведением строительства. Строительная компания была оштрафована на 30 тысяч лари, а строительство нового корпуса прекращено.

С данным вопросом будет разбираться МВД Грузии, подчеркнули в мэрии.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2689)
Теги:
Грузия, Тбилиси, Мэрия Тбилиси, Оползень

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