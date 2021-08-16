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Сейсмограмма землетрясения, архивное фото

Землетрясение произошло в ста километрах от Тбилиси

© photo: Sputnik / G. Koposov
Происшествия
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Темы:
Землетрясения в Грузии (85)
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Эпицентр землетрясения магнитудой 3,7 находился на глубине семи километров вблизи села Самеба муниципалитета Дманиси

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,7 произошло у села Самеба (регион Квемо Картли) в 25 километрах от города Дманиси (104 километра от Тбилиси), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

Поселок Самеба
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Подземные толчки были зафиксированы в 23:42 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 7 километров.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

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Темы:
Землетрясения в Грузии (85)
Теги:
Грузия, Землетрясение, Центр сейсмического мониторинга

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