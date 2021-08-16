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Изъятые безакцизные сигареты. Фото Министерства финансов Грузии

Минфин Грузии изъял крупную партию безакцизных сигарет

photo : Ministry of Finance of Georgia / FB
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2691)
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В стране ввоз сигарет и других табачных изделий облагается акцизом. Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Сотрудники следственной службы министерства финансов Грузии задержали двух человек за перевозку и хранение безакцизных сигарет в крупном размере, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следствие установило, что один из задержанных с целью дальнейшей реализации хранил в своей квартире крупную партию безакцизных сигарет - 2 160 пачек наименований MANCHESTER и DUBAO. Из них 490 пачек злоумышленник продал второму задержанному.

Руки в наручниках
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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В ходе обыска квартиры обвиняемого изъяли 2 160 пачек безакцизных сигарет стоимостью 9,5 тысячи лари (примерно 3 тысячи долларов). Кроме того, следователи изъяли сумму в размере 2460 лари (788,5 доллара), полученную от продажи контрабандного товара.

Уголовное дело возбуждено по статье "Выпуск, хранение, или перевозка подлежащего маркировке акцизного товара без акцизной марки в крупном размере", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет.

В Грузии ввоз сигарет и других табачных изделий облагается акцизом. В рамках антитабачной кампании в Грузии стоимость акциза выросла, что стало причиной активного притока в Грузию альтернативных безакцизных сигарет, которые пользуются спросом из-за более низкой цены.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2691)

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