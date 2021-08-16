Трагедия в одной из клиник Грузии: ковид-пациент выпрыгнул с четвертого этажа

По предварительным данным, мужчина сам выпрыгнул из окна, узнав о смерти своего ребенка

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Трагедия произошла в одной из клиник города Кутаиси (регион Имерети), 70-летний мужчина, инфицированный коронавирусом, выпрыгнул с четвертого этажа палаты и погиб, сообщает телекомпания Formula.

Мужчина попал в клинику имени Чхобадзе три дня назад с диагнозом коронавирус. По словам врачей, его состояние было стабильным, однако накануне ночью, приблизительно в 22:00, он выпрыгнул с четвертого этажа.

Мужчина находился в палате не один. По словам очевидцев, все произошло настолько быстро, что его не смогли удержать.

Врачи предполагают, что причиной такого действия мужчины могла стать семейная трагедия – смерть его ребенка.

По факту начато следствие по статье "доведение до самоубийства".

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