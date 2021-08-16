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Ноэ и Маро Мумладзе долгожители

И умерли в один день: трагически погибла самая пожилая супружеская пара Грузии

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2692)
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Sputnik Грузия
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Родились супруги в один день – первого января, росли с детства в одной деревне и прожили вместе в браке 76 лет

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Самая пожилая супружеская пара Грузии Ноэ и Мариам Мумладзе из села Мандаети Чиатурского района (регион Имерети) накануне ночью трагически погибли в пожаре, об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр Чиатура Гиви Модебадзе.

Прошлой зимой Ноэ и Мариам стали героями видеосюжета Sputnik Грузия. В 2020 году им исполнилось по сто лет. Родились супруги в один день – первого января, росли с детства в одной деревне и прожили вместе в браке 76 лет.

"Я часто навещал госпожу Маро и господина Ноэ и всегда любил слушать их истории любви и совместной жизни. В один день они родились, в один день и преставились. Сочувствую семье погибших, их близким и всем, кто знал и восхищался этими благородными долгожителями", - пишет Модебадзе.

У Мари и Ноэ пятеро детей, 11 внуков и 15 правнуков. Они разъехались по разным городам Грузии, а вот сами Ноэ и Мариам предпочли остаться в родном селе.

Самому старшему ребенку двух долгожителей – 73 года, самому младшему – 64.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2692)

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