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Сотрудник сейсмо-центра у сейсмографа

Землетрясения у села Самеба на юго-востоке Грузии продолжаются

© AP Photo / B.K.Banagash
Происшествия
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Темы:
Землетрясения в Грузии (87)
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Эпицентр землетрясения магнитудой 3,1 находился на глубине девяти километров вблизи села Самеба в регионе Самцхе-Джавахети

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,1 произошло у села Самеба (регион Квемо Картли) в 25 километрах от города Дманиси (104 километра от Тбилиси), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

Поселок Самеба
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Подземные толчки были зафиксированы в 19:56 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 9 километров.

Сейсмограф и сейсмологи
© AP Photo / Achmad Ibrahim
Серия землетрясений за ночь – что говорят сейсмологи Грузии?

Серия землетрясений была зафиксирована прошлой ночью у села Самеба. Первый толчок был зафиксирован магнитудой в 3,7 был зафиксирован в 23:42 по местному времени, затем сила землетрясений стала возрастать, и самое мощное магнитудой 5,1 случилось в 05:44 по тбилисскому времени. Последний толчок произошел 05:51, и его магнитуда составила 3,0.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

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Темы:
Землетрясения в Грузии (87)
Теги:
Грузия, Землетрясение, Центр сейсмического мониторинга

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