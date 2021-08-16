Кровавая разборка в Кахети: трое убито, двое ранено

У всех троих погибших были как огнестрельные ранения, так и ранения холодным оружием, и врачи не смогли помочь этим пострадавшим

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Перестрелка произошла в Цинандали в регионе Кахети сегодня вечером.

По информации Первого канала, в результате инцидента пять человек оказались ранены, но трое из них скончались по поступлению в больницу.

Дежурный врач отделения неотложной помощи Телавской больницы Нино Читадзе заявила, что у всех троих были как огнестрельные ранения, так и ранения холодным оружием. Их тела будут переданы в бюро криминалистики в Гурджаани.

Двум другим мужчинам были сделаны срочные операции. При этом один 46-летний мужчина будет выписан в ближайшее время, а 29-летний продолжит лечение в больнице.

Согласно информации МВД Грузии, расследование происшествия возбуждено по части третьей статьи 109 УК страны, которая предусматривает умышленное убийство двух и более лиц при отягчающих обстоятельствах.

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