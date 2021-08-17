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Сейсмограф и сейсмологи

Второе за сутки землетрясение зафиксировано ночью в Грузии

© AP Photo / ELAINE THOMPSON
Происшествия
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Темы:
Землетрясения в Грузии (88)
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Эпицентр землетрясения магнитудой 3,0 находился на глубине четырех километров вблизи села Самеба в регионе Самцхе-Джавахети

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,0 произошло у села Самеба в 25 километрах восточнее города Ниноцминда (150 километров от Тбилиси), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

Поселок Самеба
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Подземные толчки были зафиксированы в 02:47 по местному времени. Эпицентр находился на глубине четырех километров.

Предыдущее землетрясение было зафиксировано накануне в 19:56 по местному времени, так же у села Самеба.

Сейсмограф и сейсмологи
© AP Photo / Achmad Ibrahim
Серия землетрясений за ночь – что говорят сейсмологи Грузии?

Серия землетрясений была зафиксирована ночью 16 августа у села Самеба. Первый толчок был зафиксирован магнитудой в 3,7 был зафиксирован в 23:42 по местному времени, затем сила землетрясений стала возрастать, и самое мощное магнитудой 5,1 случилось в 05:44 по тбилисскому времени. Последний толчок произошел 05:51, и его магнитуда составила 3,0.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

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Темы:
Землетрясения в Грузии (88)
Теги:
Грузия, Землетрясение, Центр сейсмического мониторинга

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