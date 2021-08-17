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Полиция и пожарные на месте ЧП. Архивное фото

Взрыв в Тбилиси – есть пострадавшие

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Происшествия
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Sputnik Грузия
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На месте ЧП были срочно мобилизованы представители Службы по управлению чрезвычайными ситуациями и скорой помощи

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Взрыв произошел поздно ночью в Тбилиси в одном из жилых домов на проспекте Давида Агмашенебели, сообщает телекомпания Rustavi-2.

Причиной взрыва, предположительно, стала утечка газа.

Легкие повреждение получили два человека.

Пожарные-спасатели вывели из здания одного человека. Его здоровью не грозит опасность.

На месте были мобилизованы представители Службы по управлению чрезвычайными ситуациями и скорой помощи.

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