Взрыв в Тбилиси – есть пострадавшие

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Взрыв произошел поздно ночью в Тбилиси в одном из жилых домов на проспекте Давида Агмашенебели, сообщает телекомпания Rustavi-2.
Причиной взрыва, предположительно, стала утечка газа.
Легкие повреждение получили два человека.
Пожарные-спасатели вывели из здания одного человека. Его здоровью не грозит опасность.
На месте были мобилизованы представители Службы по управлению чрезвычайными ситуациями и скорой помощи.
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