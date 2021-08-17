Олимпийский чемпион Грузии задержан по делу об убийстве

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Задержанному по обвинению в умышленном убийстве в ходе перестрелки у села Цинандали Телавского муниципалитета олимпийскому чемпиону по дзюдо и экс-депутату парламента Зурабу Звиадаури грозит до 15 лет тюрьмы, говорится в сообщении на сайте МВД.

Кровавая разборка в Кахети произошла накануне вечером, в результате которой погибли трое человек: брат олимпийского чемпиона - Звиад Звиадаури, а также Васил Цоцхалашвили и Ника Кенчошвили.

Кроме того, в результате перестрелки еще двое человек были ранены.

По версии следствия, спор, начавшийся на бытовой почве между несколькими лицами, перерос в физическое противостояние.

Вместе со Звиадаури полиция задержала 44-летнего мужчину, обвиняемого в небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшим за собой гибель людей. Именно его оружием был осуществлен первый выстрел одним из участников спора, за которым последовали ответные выстрелы со стороны Ники Кенчошвили.

Кенчошвили ранил четверых человек, для двоих выстрелы оказались смертельными, в том числе для Звиада Звиадаури. Кроме того, следствие установило, что в ходе противостояния выстрелил и Зураб Звиадаури, смертельно ранив Кенчошвили.

В качестве вещественных доказательств полиция изъяла орудия преступления - пистолет "Стечкин" и полуавтоматическое огнестрельное оружие типа "Сайга".

Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах".

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