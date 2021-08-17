Тройное убийство в Грузии: олимпийский чемпион отказался от дачи показаний

Кровавая разборка в Кахети произошла накануне вечером, в результате которой погибли три человека, в том числе брат олимпийского чемпиона

ТБИЛИСИ, 17 авг - Sputnik. Олимпийский чемпион по дзюдо и экс-депутат парламента Грузии Зураб Звиадаури, задержанный по обвинению в умышленном убийстве в ходе перестрелки у села Цинандали Телавского района, пользуется правом на молчание, заявила журналистам его адвокат Магда Котрикадзе.

О задержании Звиадаури стало известно во вторник утром. За незаконное ношение оружия, из которого стрелял Звиадаури, задержан также некий Джаба Джангирашвили.

"На данном этапе оба обвиняемых пользуются определенным законом правом на молчание. Исходя из стратегии защиты, я не буду говорить о деталях дела Завтра им будет предъявлено обвинение", - сказала Котрикадзе.

Кровавая разборка в Кахети произошла накануне вечером, в результате которой погибли трое человек: брат олимпийского чемпиона - Звиад Звиадаури, а также Васил Цоцхалашвили и Ника Кенчошвили.

Кроме того, в результате перестрелки еще двое человек были ранены.

По версии следствия, спор, начавшийся на бытовой почве между несколькими лицами, перерос в физическое противостояние.

Вместе со Звиадаури полиция задержала 44-летнего мужчину, обвиняемого в небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшим за собой гибель людей. Именно его оружием был осуществлен первый выстрел одним из участников спора, за которым последовали ответные выстрелы со стороны Ники Кенчошвили.

Кенчошвили ранил четверых человек, для двоих выстрелы оказались смертельными, в том числе для Звиада Звиадаури. Кроме того, следствие установило, что в ходе противостояния выстрелил и Зураб Звиадаури, смертельно ранив Кенчошвили.

Уголовное дело ведется по статье "умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

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