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Арестованный в наручниках

В Грузии за уклонение от налогов задержали бизнесмена

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2696)
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Sputnik Грузия
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Обвиняемый, чтобы избежать уплаты крупной суммы налога, систематически неправильно декларировал свои доходы

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. За подделку документов с целью уклонения от уплаты налогов в Тбилиси задержали бизнесмена, говорится в сообщении следственной службы министерства финансов Грузии.

Следствие установило, что обвиняемый, который руководил одной из компаний в столице Грузии, чтобы избежать уплаты крупной суммы налога, систематически неправильно декларировал свои доходы, тем самым нарушая налоговое законодательство.

Уголовное дело возбуждено по статье "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2696)

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