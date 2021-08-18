В Грузии за уклонение от налогов задержали бизнесмена

Обвиняемый, чтобы избежать уплаты крупной суммы налога, систематически неправильно декларировал свои доходы

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. За подделку документов с целью уклонения от уплаты налогов в Тбилиси задержали бизнесмена, говорится в сообщении следственной службы министерства финансов Грузии.

Следствие установило, что обвиняемый, который руководил одной из компаний в столице Грузии, чтобы избежать уплаты крупной суммы налога, систематически неправильно декларировал свои доходы, тем самым нарушая налоговое законодательство.

Уголовное дело возбуждено по статье "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

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