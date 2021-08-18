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Сейсмограф

Грузию снова трясет: зафиксировано еще одно землетрясение

© AFP / ADEK BERRY
Происшествия
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Sputnik Грузия
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Эпицентр землетрясения магнитудой 4,2 находился на глубине семи километров вблизи села Самеба в регионе Самцхе-Джавахети

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло у села Самеба в 22 километрах от города Ниноцминда (150 километров от Тбилиси), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

Подземные толчки были зафиксированы в 13:41 по местному времени. Эпицентр находился на глубине семи километров.

Сейсмограф и сейсмологи
© AP Photo / Achmad Ibrahim
Серия землетрясений за ночь – что говорят сейсмологи Грузии?

Предыдущее землетрясение магнитудой 3,9 произошло также у села Самеба накануне. 

Серия землетрясений была зафиксирована ночью 16 августа у села Самеба. Первый толчок был зафиксирован магнитудой в 3,7 был зафиксирован в 23:42 по местному времени, затем сила землетрясений стала возрастать, и самое мощное магнитудой 5,1 случилось в 05:44 по тбилисскому времени. Последний толчок произошел 05:51, и его магнитуда составила 3,0.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

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