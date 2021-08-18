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Прокуратура будет требовать заключения для олимпийского чемпиона Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210818/252616397/Prokuratura-budet-trebovat-zaklyucheniya-dlya-olimpiyskogo-chempiona-Gruzii.html

С обвинением категорически несогласна сторона защиты, которая утверждает, что все произошло в рамках закона о самообороне

ТБИЛИСИ, 18 авг – Sputnik. Генеральная прокуратура предъявила олимпийскому чемпиону Грузии Зурабу Звиадаури обвинения в умышленном убийстве и будет требовать помещения его в тюрьму до приговора.

По версии следствия, Звиадаури смертельно ранил одного человека во время кровавой разборки в селе Цинандали Телавского района.

Золотой медалист Грузии Зураб Звиадаури во время поединка по дзюдо
© AP Photo / UWE LEIN
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По данным следствия, ссора переросла в перестрелку, во время которой один из мужчин сделал первый выстрел из пистолета, принадлежащего другому человеку. В ответ начал стрелять Ника Кенчошвили.

Кенчошвили убил двух человек – выстрелившего первым и брата олимпийского чемпиона Звиада Звиадаури, а также ранил еще двух. А Зураб Звиадаури убил самого Кенчошвили.

Звиадаури и человека, которому принадлежало оружие, задержали 17 августа. В данный момент оба пользуются правом на молчание.

С обвинением категорически не согласна сторона защиты, у которой своя версия случившегося.

"Зура действовал в рамках закона о самообороне. Когда он прибыл на место, чтобы забрать брата, там началась перестрелка, когда он увидел четырех раненых людей и стрельбу в своем направлении, он пытался спасти брата и своих близких", - сказал адвокат Тариел Мурманишвили.

Телавский районный суд рассмотрит избрание меры пресечения для Звиадаури в ближайшее время. В случае подтверждения вины олимпийскому чемпиону грозит от 8 до 15 лет, а владельцу оружия - до 3 лет лишения свободы.

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