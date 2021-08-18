Олимпийские чемпионы Грузии готовы взять на поруки Зураба Звиадаури

Кровавая разборка в Кахети произошла в понедельник вечером, в результате которой погибли три человека, в том числе брат олимпийского чемпиона

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Олимпийские чемпионы Лаша Талахадзе и Лаша Бекаури готовы поручиться за олимпийского чемпиона по дзюдо Зураба Звиадаури, чтобы того выпустили до приговора суда, заявил адвокат Звиадаури Каха Цнобиладзе.

Звиадаури был задержан 17 августа по обвинению в убийстве одного человека во время кровавой разборки в Телавском районе. Прокуратура будет требовать помещения его в тюрьму до приговора.

"Мы будем требовать для него свободы без меры пресечения либо как альтернативу – залога и выхода на поруки. Я знаю, что действующие олимпийские чемпионы Лаша Бекаури и Лаша Талахадзе готовы сделать это", - сказал Цнобиладзе.

Суд по избранию меры пресечения Звиадаури пройдет сегодня.

Кровавая разборка у села Цинандали Телавского района произошла 16 августа.

По данным следствия, ссора переросла в перестрелку, во время которой один из мужчин сделал первый выстрел из пистолета, принадлежащего Джабе Джангирашвили. В ответ начал стрелять Ника Кенчошвили.

Прокуратура утверждает, что Кенчошвили убил двух человек – выстрелившего первым и брата олимпийского чемпиона, а также ранил еще двух. А Зураб Звиадаури убил самого Кенчошвили.

Между тем сторона защиты настаивает, что со стороны Зураба Звиадаури стрельба была обороной. Так спортсмен пытался спасти своего брата и близких.

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