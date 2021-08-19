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Арестованный в наручниках

Олимпийский чемпион Грузии будет ждать приговора в тюрьме

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2697)
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В случае подтверждения вины олимпийскому чемпиону грозит от 8 до 15 лет, а владельцу оружия - до 3 лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 19 авг – Sputnik. Обвиняемый в умышленном убийстве в селе Цинандали (регион Кахети) олимпийский чемпион Зураб Звиадаури по решению Телавского районного суда останется под стражей на время следствия.

Ждать приговора в тюрьме будет еще один фигурант кровавой разборки в Кахетии – Джаба Джангирашвили, обвиняемый в небрежном хранении огнестрельного оружия.

По информации Первого канала, обвинение подало ходатайство о применении содержания под стражей в качестве меры пресечения в отношении обоих задержанных, сославшись на то, что обвиняемые могут скрыться или повлиять на свидетелей.

Лаша Бекаури
© REUTERS / ANNEGRET HILSE
Олимпийские чемпионы Грузии готовы взять на поруки Зураба Звиадаури

В свою очередь, сторона защиты подала ходатайство об освобождении Звиадаури под залог в размере 50 тысяч лари. Кроме того, за него поручились олимпийские чемпионы Лаша Талахадзе и Лаша Бекаури, а также дзюдоисты Варлам Липартелиани и Автандил Чрикишвили и политик Закария Куцнашвили.

Адвокат Джангирашвили предложил залог за своего подзащитного в размере 5 тысяч лари.

Кровавая разборка у села Цинандали Телавского района произошла 16 августа. По данным следствия, ссора переросла в перестрелку, во время которой один из мужчин сделал первый выстрел из пистолета, принадлежащего Джабе Джангирашвили. В ответ начал стрелять Ника Кенчошвили.

Прокуратура утверждает, что Кенчошвили убил двух человек – выстрелившего первым и брата олимпийского чемпиона, а также ранил еще двух. А Зураб Звиадаури убил самого Кенчошвили. Между тем сторона защиты настаивает, что со стороны Зураба Звиадаури стрельба была обороной. Так спортсмен пытался спасти своего брата и близких.

В случае подтверждения вины олимпийскому чемпиону грозит от 8 до 15 лет, а владельцу оружия - до 3 лет лишения свободы.

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Происшествия в Грузии (2697)

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