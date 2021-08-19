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Зураб Звиадаури

Обвиняемый в убийстве олимпийский чемпион сможет присутствовать на похоронах брата

photo: Akhmeta "Georgian Dream-Democratic Georgia" / FB
Происшествия
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https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210819/252621648/Obvinyaemyy-v-ubiystve-Olimpiyskiy-chempion-smozhet-prisutstvovat-na-pokhoronakh-brata.html

С ходатайством разрешить олимпийскому чемпиону участвовать в прощальной процессии к суду обратились адвокаты

ТБИЛИСИ, 19 авг – Sputnik. Задержанный по обвинению в убийстве олимпийский чемпион Зураб Звиадаури сможет присутствовать на похоронах брата, убитого в ходе кровавой перестрелки у села Цинандали (регион Кахети), сообщает телеканал "Рустави 2".

По информации телеканала, на похороны брата, которые назначены на 13:00 по местному времени, Звиадаури пойдет в сопровождении тюремных надзирателей. С ходатайством разрешить олимпийскому чемпиону участвовать в прощальной процессии к суду обратились адвокаты.

Кровавая разборка у села Цинандали Телавского района произошла 16 августа. По данным следствия, ссора переросла в перестрелку, во время которой один из мужчин сделал первый выстрел из пистолета, принадлежащего Джабе Джангирашвили. В ответ начал стрелять Ника Кенчошвили.

Прокуратура утверждает, что Кенчошвили убил двух человек – выстрелившего первым и брата олимпийского чемпиона, а также ранил еще двух. А Зураб Звиадаури убил самого Кенчошвили. Между тем сторона защиты настаивает, что со стороны Зураба Звиадаури стрельба была обороной. Так спортсмен пытался спасти своего брата и близких.

В случае подтверждения вины олимпийскому чемпиону грозит от 8 до 15 лет, а владельцу оружия - до 3 лет лишения свободы. По решению суда, оба будут ждать приговора в тюрьме.

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