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Судебный молоток

Мера пресечения олимпийскому чемпиону Грузии обжалована в Апелляционном суде

© photo: Sputnik / Andrey Starostin
Происшествия
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Аргументы, приведенные в приговоре судьи Телавского районного суда, являются необоснованными и незаконными, считают адвокаты обвиняемых

ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Адвокаты олимпийского чемпиона Зураба Звиадаури, арестованного за умышленное убийство близ села Цинандали, и Джабы Джангирашвили, обвиняемого в небрежном хранении огнестрельного оружия, обжаловали решение Телавского районного суда об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу в Апелляционном суде.

Адвокаты Тариэл Мурманишвили и Кахабер Цнобиладзе уже подали жалобу в канцелярию Телавского районного суда. Защитники интересов задержанных требуют, чтобы к Звиадаури и Джангирашвили не применялись никакие меры пресечения.

Зураб Звиадаури
photo: Akhmeta "Georgian Dream-Democratic Georgia" / FB
Обвиняемый в убийстве олимпийский чемпион сможет присутствовать на похоронах брата

По их словам, аргументы, приведенные в приговоре судьи Телавского районного суда, являются необоснованными и незаконными.

Так, сторона обвинения ходатайствовала о применении содержания под стражей в качестве меры пресечения в отношении обоих задержанных, сославшись на то, что обвиняемые могут скрыться или повлиять на свидетелей.

"Мы докажем, что решение суда необоснованно и незаконно. Увеличится круг поручителей. Мы просим Апелляционный суд принять это во внимание, поскольку такие лица будут вовлечены в судебные разбирательства, что у них больше не будет права отказать", - заявил адвокат Тариел Мурманишвили журналистам.

Ранее на суде адвокаты Звиадаури ходатайствовали об освобождении своего подзащитного под залог в размере 50 тысяч лари (почти 16 тысяч долларов). Кроме того, за него поручились олимпийские чемпионы Лаша Талахадзе и Лаша Бекаури, а также дзюдоисты Варлам Липартелиани и Автандил Чрикишвили и политик Закария Куцнашвили.

Лаша Бекаури
© REUTERS / ANNEGRET HILSE
Олимпийские чемпионы Грузии готовы взять на поруки Зураба Звиадаури

"Здесь следует отметить, что в приговоре говорится, что поручители не смогли обосновать, как они должны осуществить поручительство, - об этом пишет судья, в то время как поручители прямо указали, что он будет жить с ними и они будут контролировать его поведение", - отметил Мурманишвили.

Апелляция, поданная адвокатами, будет рассмотрена апелляционным судом в течение 72 часов с момента ее получения.

Кровавая разборка у села Цинандали Телавского района произошла 16 августа. По данным следствия, ссора переросла в перестрелку, во время которой один из мужчин сделал первый выстрел из пистолета, принадлежащего Джабе Джангирашвили. В ответ начал стрелять Ника Кенчошвили.

Арестованный в наручниках
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Олимпийский чемпион Грузии будет ждать приговора в тюрьме

Прокуратура утверждает, что Кенчошвили убил двух человек – выстрелившего первым и брата олимпийского чемпиона, а также ранил еще двух. А Зураб Звиадаури убил самого Кенчошвили. Между тем сторона защиты настаивает, что со стороны Зураба Звиадаури стрельба была обороной. Так спортсмен пытался спасти своего брата и близких.

В случае подтверждения вины олимпийскому чемпиону грозит от 8 до 15 лет, а владельцу оружия - до 3 лет лишения свободы. По решению Телавского районного суда, оба будут ждать приговора в тюрьме.

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