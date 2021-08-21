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Строительство новых жилых домов

Рабочий сорвался со стройки в Батуми и скончался на месте

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Mtavari Arkhi – Главный канал грузинское онлайн ТВ (25)
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На месте работает полиция, которая после установления всех деталей начнет расследование произошедшего

ТБИЛИСИ, 21 авг – Sputnik. Рабочий упал со строящегося корпуса в черноморском городе Батуми и скончался на месте, сообщает телеканал "Мтавари архи".

По данным телеканала, рабочий пытался развесить рекламный баннер, когда произошла трагедия.

На месте работает полиция, которая после установления всех деталей начнет расследование.

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Темы:
Mtavari Arkhi – Главный канал грузинское онлайн ТВ (25)

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