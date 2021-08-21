Трагедия на Черноморском побережье Грузии: в Григолети утонул мужчина

Прибывшие на место спасатели вытащили его на сушу, но привести в чувство мужчину не удалось

ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Молодой мужчина погиб, купаясь в море у курорта Григолети в регионе Гурия, сообщает телеканал "Формула".

По данным телеканала, мужчина внезапно начал тонуть. Прибывшие на место спасатели вытащили его на сушу, но привести в чувство мужчину не удалось.

Уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства". Как поясняют в МВД Грузии, дело по этой статье возбуждается при обнаружении тела без явных признаков насильственной смерти.

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