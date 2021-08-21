Спасатели помогли добраться в Тбилиси туристам, которым стало плохо на высоте

Трое граждан Франции и один гражданин Грузии обратились в службу спасения из заповедника Лагодехи

ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Спасателям удалось доставить в клинику в Тбилиси четырех туристов, которым стало плохо на высоте 2,5 тысячи метров, говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

По данным службы, трое граждан Франции и один гражданин Грузии обратились в службу спасения из заповедника Лагодехи.

По словам туристов, им стало плохо.

Спасатели, прибывшие на место вызова, нашли туристов, перевезли их на открытую местность и на вертолете доставили в клинику Тбилиси.

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