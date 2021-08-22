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Поисково-спасательная операция на реке Риони

Поиски 9-летнего мальчика идут вторые сутки на западе Грузии

© photo: Sputnik / Nika Lataria
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2699)
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https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210822/252643815/Poiski-9-letnego-malchika-idut-vtorye-sutki-na-zapade-Gruzii.html

Родственники пропавшего мальчика считают, что для эффективных поисков не хватает соответствующих ресурсов и сил - водолазов и техники

ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. В селе Гулеикари Абашского муниципалитета уже второй день ищут 9-летнего мальчика.

Поисковые работы ведутся в реке Риони. Родственники пропавшего мальчика считают, что для эффективных поисков не хватает соответствующих ресурсов и сил - водолазов и спецтехники.

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По информации телеканала Rustavi2, 9-летний мальчик вместе со своими ровесниками накануне вечером пошел купаться на реку, но не смог выбраться из глубины. Местные рыбаки смогли вытащить из воды только трех детей.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2699)

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