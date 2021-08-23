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Сотрудники полиции на месте чрезвычайного происшествия

Страшная авария на юге Грузии: двое погибших

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1577)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210823/252648322/Strashnaya-avariya-na-yuge-Gruzii-dvoe-pogibshikh.html

Легковой автомобиль слетел в овраг, два человека скончались на месте, еще троих госпитализировали с ранениями

ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Два человека скончались, еще трое пострадали в результате аварии в городе Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети), сообщает телекомпания Rustavi-2.

По распространившейся информации, водитель и пассажиры являются жителями села Цкордза. Они возвращались домой из леса, когда машина слетела в овраг.

Пострадавшие переведены в Ахалцихскую больницу.

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Темы:
Преступность в Грузии (1577)

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