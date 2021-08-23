Страшная авария на юге Грузии: двое погибших

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Легковой автомобиль слетел в овраг, два человека скончались на месте, еще троих госпитализировали с ранениями
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Два человека скончались, еще трое пострадали в результате аварии в городе Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети), сообщает телекомпания Rustavi-2.
По распространившейся информации, водитель и пассажиры являются жителями села Цкордза. Они возвращались домой из леса, когда машина слетела в овраг.
Пострадавшие переведены в Ахалцихскую больницу.
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