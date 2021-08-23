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Изнасиловали в баре: туристка из Дании заявила о нападении в Тбилиси

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1578)
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https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210823/252648673/Iznasilovali-v-bare-turistka-iz-Danii-zayavila-o-napadenii-v-Tbilisi.html

По словам пострадавшей, насильник подсыпал ей что-то в напиток, а после воспользовался ее беспомощным состоянием

ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Молодая туристка из Дании заявила в МВД Грузии об изнасиловании, сообщает телекомпания Rustavi-2.

По словам 21-летней туристки, в одном из баров Тбилиси ее изнасиловал незнакомый мужчина. Молодая женщина сообщила о произошедшем другу, который позвонил в "112".

"Она позвонила мне полтретьего ночи и попросила о помощи. Я приехал к ней по указанному адресу, и она все рассказала... Он ей что-то подсыпал и изнасиловал", - рассказал друг девушки, отметив, что у пострадавшей сильный стресс.

По распространившейся информации, предполагаемый преступник является иностранцем и его уже допросила полиция.

По факту начато следствие.

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Темы:
Преступность в Грузии (1578)

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