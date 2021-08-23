Изнасиловали в баре: туристка из Дании заявила о нападении в Тбилиси

По словам пострадавшей, насильник подсыпал ей что-то в напиток, а после воспользовался ее беспомощным состоянием

ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Молодая туристка из Дании заявила в МВД Грузии об изнасиловании, сообщает телекомпания Rustavi-2.

По словам 21-летней туристки, в одном из баров Тбилиси ее изнасиловал незнакомый мужчина. Молодая женщина сообщила о произошедшем другу, который позвонил в "112".

"Она позвонила мне полтретьего ночи и попросила о помощи. Я приехал к ней по указанному адресу, и она все рассказала... Он ей что-то подсыпал и изнасиловал", - рассказал друг девушки, отметив, что у пострадавшей сильный стресс.

По распространившейся информации, предполагаемый преступник является иностранцем и его уже допросила полиция.

По факту начато следствие.

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