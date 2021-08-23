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Спасатели убирают поваленные ветром деревья

Непогода создала проблемы жителям Самцхе-Джавахети в Грузии

photo: Emergency Management Service / FB
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2700)
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В регионе были повреждены линии электропередачи, из-за чего часть абонентов осталась без света. К этому времени подача электроэнергии восстановлена

ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Град и ливень создали проблемы жителям региона Самцхе-Джавахети, в Аспиндском районе повалены деревья, затоплены дворы.

Вид на город Тбилиси - набережная и мост Мира
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Как заявил корр. "Новости-Грузия" заместитель мэра района Аспиндза Леван Беридзе, серьезного ущерба нет. Во дворе одной из семей села Ниджгори повалено дерево, повреждены сельскохозяйственные угодья.

Из-за непогоды обрушилась небольшая масса горы, из-за чего в течение 30 минут дорога Аспиндза-Ахалкалаки была парализована. На дороге стояла колонна трейлеров и автомобилей.

Были повреждены линии электропередачи, часть абонентов осталась без света. В районной администрации Аспиндза сообщают, что к этому времени подача электроэнергии восстановлена.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2700)

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