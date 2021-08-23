В реке Риони на западе Грузии нашли тело человека

Круглосуточная спасательная операция на юге страны ведется уже три дня

ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Грузинские спасатели в регионе Самегрело-Земо Сванети нашли в реке Риони тело человека, говорится в сообщении на странице Службы управления чрезвычайными ситуациями.

В настоящее время специалисты пытаются идентифицировать личность погибшего.

Круглосуточная спасательная операция на юге страны ведется уже три дня - после того, как в службу "112" поступило сообщение о пропаже подростка в селе Кетилари района Абаша. Последний раз его видели купающимся в реке Риони.

Спасательные группы незамедлительно приступили к поисковым работам как в воде, так и на суше.

Подростка пока найти не удалось, однако спасатели нашли в реке тело другого человека.

На месте работают 105 спасателей из трех регионов: Аджарии, Самегрело-Земо Сванети и Квемо Картли. В процессе участвуют водолазы и спецтехника. На берегу реки обустроен специальный штаб.

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