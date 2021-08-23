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Молодой человек проходит термоскрининг в шестом корпусе Тбилисского технического университета

Фальшивые тесты и сертификаты о вакцинации: в Грузии выявили ковид-аферы

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Sputnik Грузия
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Силовые ведомства Грузии изучают преступные схемы, связанные с фальсификацией тестов на коронавирус, а также карточек для вакцинации

ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. В Грузии зафиксированы случаи фальсификации ПЦР-тестов на коронавирус, а также карточек, выдаваемых после вакцинации, к изучению данного вопроса уже приступили в Минздраве страны.

Как заявила журналистам глава ведомства Екатерина Тикарадзе, Минздрав не может дать компетентный ответ в отношении фальсифицированных ПЦР-тестов.

"Расследованием подобных фактов заняты другие ведомства, которые помогают нам их выявить, соответственно, реагирование входит в их компетенцию", - заявила Тикарадзе.

Грузия переживает четвертую, самую сложную волну распространения коронавируса. Ежедневно в стране выявляют по пять-шесть тысяч новых инфицированных. Госпитальный сектор переполнен, в столице разбиты полевые госпитали.  С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 517 тысяч случаев инфицирования, более 453 тысяч выздоровели, 6 831 - скончался.

Власти призывают граждан к активной вакцинации. По последним данным, в Грузии вакцину против коронавируса сделали 979 813 граждан, из них две полные дозы сделали 294 365.

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