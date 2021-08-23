Подозреваемый в убийстве мужчина задержан в Боржоми

По версии следствия, обвиняемый в ходе выяснения отношений ранил своего 56-летнего знакомого, который находился у него в гостях

ТБИЛИСИ, 23 авг - Sputnik. По обвинению в умышленном убийстве сотрудники полиции региона Самцхе-Джавахети задержали 41-летнего мужчину в городе Боржоми, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

По версии следствия, обвиняемый в ходе выяснения отношений ранил своего 56-летнего знакомого, который находился у него в гостях. От полученного ранения в грудь, нанесенного холодным оружием, мужчина скончался на месте.

Полиция изъяла орудие преступления - нож, в качестве вещественного доказательства.

Ведется уголовное дело по статье "Умышленное убийство", которая предусматривает лишение свободы на срок от семи до 15 лет.

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