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Коронавирус на Южном Кавказе: динамика за сентябрь

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1337)
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Коронавирус на Южном Кавказе: динамика за сентябрь
© Sputnik
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/infographics/20201010/249677045/Koronavirus-na-Yuzhnom-Kavkaze-dinamika-za-sentyabr.html

По данным Всеобщей организации здравоохранения, общее число выявленных случаев заражения COVID-19 по всему миру на 10 октября составило 36 361 054 человека, скончались – 1 056 186

Коронавирус по-прежнему ежедневно диагностируют и у жителей стран Южного Кавказа. Сентябрь для Грузии стал месяцем антирекордов по числу инфицированных и по числу умерших пациентов. По официальным данным на 10 октября, в Грузии зафиксировано 11 271 инфицированный, 6 119 – выздоровевших, 78 – умерших.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии зафиксировали 26 февраля, в Азербайджане – 28 февраля, а в Армении – 1 марта. В инфографике Sputnik Грузия вы увидите, как в странах Южного Кавказа обстояли дела с коронавирусом в сентябре.

В Грузии 21 марта был введен режим чрезвычайного положения, который отменили с 23 мая благодаря тому, что удалось избежать массового инфицирования. В стране действует ряд ограничений, которые периодически ужесточают или ослабляют в зависимости от эпидемиологической ситуации.

На территории Азербайджана с 4 июня по 2 ноября действует карантинный режим, который уже неоднократно продлевали. В Армении с 16 марта по 11 сентября – режим чрезвычайного положения, а с 11 сентября по 11 января в стране действует карантин. 

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1337)
Теги:
Южный Кавказ, Азербайджан, Грузия, Армения, Коронавирус COVID-2019


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