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Тарифы на посылки в Грузии и других странах

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Тарифы на посылки в Грузии и других странах
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/infographics/20201019/249749469/Tarify-na-posylki-v-Gruzii-i-drugikh-stranakh.html

Почтовые отправления пользуются большим спросом по всему миру, выгода покупки того или иного товара за рубежом определяется суммой таможенной пошлины

В инфографике Sputnik Узбекистан вы узнаете правила покупок и пересылок из-за границы в странах бывшего СССР.

К примеру, в Грузии установлен лимит беспошлинного ввоза посылок в размере 300 лари на одну посылку от одного отправителя. На стоимость посылки свыше указанного лимита начисляется НДС в размере 18%.



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