Тарифы на посылки в Грузии и других странах

Почтовые отправления пользуются большим спросом по всему миру, выгода покупки того или иного товара за рубежом определяется суммой таможенной пошлины

В инфографике Sputnik Узбекистан вы узнаете правила покупок и пересылок из-за границы в странах бывшего СССР.

К примеру, в Грузии установлен лимит беспошлинного ввоза посылок в размере 300 лари на одну посылку от одного отправителя. На стоимость посылки свыше указанного лимита начисляется НДС в размере 18%.