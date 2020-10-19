Тарифы на посылки в Грузии и других странах

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Почтовые отправления пользуются большим спросом по всему миру, выгода покупки того или иного товара за рубежом определяется суммой таможенной пошлины
В инфографике Sputnik Узбекистан вы узнаете правила покупок и пересылок из-за границы в странах бывшего СССР.
К примеру, в Грузии установлен лимит беспошлинного ввоза посылок в размере 300 лари на одну посылку от одного отправителя. На стоимость посылки свыше указанного лимита начисляется НДС в размере 18%.