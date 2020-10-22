Как торгует Грузия в период пандемии

На фоне пандемии коронавируса торговля в Грузии продолжает падать - внешнеторговый оборот с начала 2020 года снизился на 14,9% по сравнению с январем-сентябрем прошлого года и составил более 8,1 миллиарда долларов

По данным Национальной службы статистики Грузии, с января по сентябрь 2020 года грузинскую продукцию вывезли на сумму более 2,4 миллиарда долларов - на 12,1% меньше по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Импорт с начала 2020 года составил более 5,7 миллиарда долларов, что на 15,9% меньше по сравнению с январем-сентябрем 2019 года. Отрицательный торговый баланс Грузии с января по сентябрь составил более 3,3 миллиарда долларов, что представляет собой 40,8% от всего внешнеторгового оборота.

Крупнейшими торговыми партнерами Грузии с начала 2020 года являются Турция, Россия и Китай - в целом оборот с этими странами в январе-сентябре составил более 2,5 миллиарда долларов, что составляет 36% от общего торгового оборота. В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Азербайджан – более 640 миллионов долларов, Армения – более 465,5 миллиона долларов, США – около 460,5 миллиона долларов, Украина – около 417,4 миллиона долларов, Германия – около 312,6 миллиона долларов, Болгария – около 311,9 миллиона долларов, Италия – около 152,7 миллиона долларов. Грузия также торгует со странами Евросоюза и СНГ.