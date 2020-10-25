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Коронавирус в Грузии: необходимые контакты

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Коронавирус в Грузии: необходимые контакты
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/infographics/20201025/249800946/Koronavirus-v-Gruzii-neobkhodimye-kontakty.html

С каждым днем в Грузии фиксируют все больше инфицированных коронавирусом, а их общее число приближается к 30 тысячам

Власти страны призывают жителей не поддаваться панике и при первых симптомах обращаться за медицинской помощью. Разработаны правила для пациентов, которые проходят лечение дома.

А также советы для тех, кто контактировал с инфицированными.

В инфографике Sputnik Грузия вы найдете телефонные номера, которые могут понадобиться в связи с последними событиями в стране и мире, связанными с коронавирусом.

По официальным данным на 25 октября, с начала пандемии в стране выявлен 28 431 заболевший, из них выздоровели 10 767 пациентов, а скончался 201 человек.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2502)


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