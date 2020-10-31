Как проходят парламентские выборы в Грузии в условиях пандемии

В Грузии стартовали парламентские выборы, пандемия коронавируса внесла ряд изменений в привычные правила голосования на избирательных участках

Для того, чтобы избежать распространения инфекции, ЦИК Грузии совместно с эпидемиологами разработал правила проведения голосования. В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, как подготовили избирательные участки и как проходит процесс голосования.

По всей стране открыто 3 852 избирательных участка. Также для избирателей, находящихся на карантине и самоизоляции в медицинских учреждениях, отдельно создано 127 специальных избирательных участков. Голосование на таких избирательных участках и подсчет результатов будет производиться отдельно специальной группой.