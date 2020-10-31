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Как проходят парламентские выборы в Грузии в условиях пандемии

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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (560)
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Парламентские выборы в Грузии в условиях пандемии
© Sputnik / Konstantin Ivanov
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/1f/249864314.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/infographics/20201031/249864343/Kak-prokhodyat-parlamentskie-vybory-v-Gruzii-v-usloviyakh-pandemii.html

В Грузии стартовали парламентские выборы, пандемия коронавируса внесла ряд изменений в привычные правила голосования на избирательных участках

Для того, чтобы избежать распространения инфекции, ЦИК Грузии совместно с эпидемиологами разработал правила проведения голосования. В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, как подготовили избирательные участки и как проходит процесс голосования.

По всей стране открыто 3 852 избирательных участка. Также для избирателей, находящихся на карантине и самоизоляции в медицинских учреждениях, отдельно создано 127 специальных избирательных участков. Голосование на таких избирательных участках и подсчет результатов будет производиться отдельно специальной группой.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (560)


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