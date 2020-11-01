Предварительные итоги парламентских выборов в Грузии 2020 года

По данным сайта ЦИК, в законодательный орган страны проходят нынешняя правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" (48,15%) и оппозиционный блок "Сила в единстве" (27,14%), в состав которой входит бывшая правящая партия "Единое национальное движение". В инфографике Sputnik Грузия представлены данные обо всех партиях, которые прошли в парламент 10 созыва.

В выборах участвовали 48 партий и 2 политических блока. Из 150 депутатских мест 120 будут избраны по партийным спискам, а 30 - по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий 1%, мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50% голосов. Впервые выборы в Грузии проходили в условиях пандемии коронавируса.