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Предварительные итоги парламентских выборов в Грузии 2020 года

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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (639)
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Предварительные итоги парламентских выборов в Грузии 2020 года
© Sputnik / Konstantin Ivanov
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/01/249899147.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/infographics/20201101/249899077/Predvaritelnye-itogi-parlamentskikh-vyborov-v-Gruzii-2020-goda.html

В Грузии 31 октября состоялись парламентские выборы, Центральная избирательная комиссия обработала голоса с 3 847 участков (100%)

По данным сайта ЦИК, в законодательный орган страны проходят нынешняя правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" (48,15%) и оппозиционный блок "Сила в единстве" (27,14%), в состав которой входит бывшая правящая партия "Единое национальное движение". В инфографике Sputnik Грузия представлены данные обо всех партиях, которые прошли в парламент 10 созыва. 

В выборах участвовали 48 партий и 2 политических блока. Из 150 депутатских мест 120 будут избраны по партийным спискам, а 30 - по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий 1%, мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50% голосов. Впервые выборы в Грузии проходили в условиях пандемии коронавируса.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (639)


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