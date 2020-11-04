Коронавирус в Грузии: рекордная неделя октября

Первый случай инфицирования коронавирусом COVID-19 в Грузии зафиксировали 26 февраля, с тех пор инфекция не отступает, а особенно тяжелым оказался октябрь

В октябре в результате коронавирусной инфекции умерли 270 пациентов, в то время как в течение полугода Грузии удавалось держать этот показатель в двухзначной отметке. Кроме того, во втором месяце осени был установлен и антирекорд по числу смертельных случаев за сутки. Между тем, с 27 октября наблюдается резкий скачок излечившихся от коронавируса.

В инфографике Sputnik Грузия вы подробно узнаете о том, как в последнюю неделю октября, с 24 по 31, ощутимо изменилось количество инфицированных и выздоровевших, а также как увеличился показатель смертности за сутки. Для сравнения приведены данные за весь месяц.

По информации на 4 ноября, в Грузии зафиксировано – 46817 инфицированных, 31170 - выздоровевших, 381 умерший.