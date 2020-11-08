Страны Южного Кавказа – динамика коронавируса в октябре

В начале ноября число инфицированных в Азербайджане превысило 60 тысяч, в Армении – превысило 100 тысяч, а в Грузии – 50 тысяч.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Грузии зафиксировали 26 февраля, с тех пор вирус не отступает, и особенно тяжелым для страны оказался октябрь.

В стране 21 марта был введен режим чрезвычайного положения, который отменили с 23 мая благодаря тому, что во время первой волны пандемии удалось избежать массового инфицирования. Вторая волна началась в сентябре, сейчас в стране действует ряд ограничений, которые периодически ужесточают, исходя из эпидемиологической ситуации.

На территории Азербайджана, где первый случай инфицирования зафиксировали 28 февраля, с 4 июня по 1 декабря действует карантинный режим, который уже неоднократно продлевали. В Армении, где впервые коронавирус выявили 1 марта, с 16 марта по 11 сентября был введен режим чрезвычайного положения, а с 11 сентября по 11 января в стране действует карантин.

В инфографике Sputnik Грузия вы увидите, как в странах Южного Кавказа обстояли дела с коронавирусом в октябре.