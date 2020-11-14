Самоубийства в странах ЕС – рейтинг

Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), абсолютным лидером по количеству самоубийств в странах ЕС является Литва

В инфографике Sputnik Литва вы узнаете число официально зарегистрированных самоубийств в Европейском Союзе на 100 000 населения.

Что касается Грузии, то, согласно данным МВД, в период с 1 января по 30 июня 2020 года в Грузии покончили с собой 162 человека, а еще 254 человека совершили попытку самоубийства. Из покончивших с собой за полгода – 125 мужчин.

Возраст завершивших жизнь суицидом от 16 до 90 лет. Среди них два гражданина России и один Таиланда, остальные – граждане Грузии.

Большинство случаев самоубийств и их попыток произошли в Тбилиси, на втором месте регион Самегрело - Земо Сванети, на третьем – Квемо Картли.

Между тем, в 2019 году в Грузии покончили с собой 390 человек, а совершили попытку – 478.